Audi A5
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 84 тыс. км
Цена: 600 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Купе
Цвет: Коричневый
Информация о владельце
Город: Тамань, Краснодарский край
Имя: Олег
Описание
Проблем никаких нет, сел и поехал! Двигатель нового образца 211 л.с. масло совсем не ест!Полный привод 4x4 Quattro.
Богатая комплектация: бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки, электрические регулировки передних сидений с поясничным валиком, подогрев сидений, датчики дождя и света, парктроники, салон кофе с молоком смотрится очень круто.
Из косяков - была притертость и окрашено правое заднее крыло предыдущем владельцем в Москве у официалов Audi! По факту владельцев было 2 я 3! Остальные записи касались смены номеров и перекупа!
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