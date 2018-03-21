Audi A5 Дата публикации: 5.04.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 84 тыс. км Цена: 600 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Купе Цвет: Коричневый Информация о владельце Город: Тамань, Краснодарский край Имя: Олег Телефон:

Описание

Проблем никаких нет, сел и поехал! Двигатель нового образца 211 л.с. масло совсем не ест!Полный привод 4x4 Quattro.

Богатая комплектация: бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки, электрические регулировки передних сидений с поясничным валиком, подогрев сидений, датчики дождя и света, парктроники, салон кофе с молоком смотрится очень круто.

Из косяков - была притертость и окрашено правое заднее крыло предыдущем владельцем в Москве у официалов Audi! По факту владельцев было 2 я 3! Остальные записи касались смены номеров и перекупа!