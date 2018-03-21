Audi A5

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 84 тыс. км

Цена: 600 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Купе

Цвет: Коричневый

Информация о владельце

Город: Тамань, Краснодарский край

Имя: Олег

Телефон:

Описание

Проблем никаких нет, сел и поехал! Двигатель нового образца 211 л.с. масло совсем не ест!Полный привод 4x4 Quattro.
Богатая комплектация: бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки, электрические регулировки передних сидений с поясничным валиком, подогрев сидений, датчики дождя и света, парктроники, салон кофе с молоком смотрится очень круто.
Из косяков - была притертость и окрашено правое заднее крыло предыдущем владельцем в Москве у официалов Audi! По факту владельцев было 2 я 3! Остальные записи касались смены номеров и перекупа!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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