Audi A5 Дата публикации: 26.03.18 Просмотров объявления: 11

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 148 тыс. км Цена: 650 тыс. руб. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Купе Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Вадим Телефон:

Описание

Автомобиль пригнали из Германии в 2012 г. Полностью обслужен, ходовая не стучит, салон как новый, на хорошей зимней резине. Обмен с доплатой не менее 150 т. р. Звоните по делу.