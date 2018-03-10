Audi A5
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 148 тыс. км
Цена: 650 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Купе
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Вадим
Телефон:
Описание
Автомобиль пригнали из Германии в 2012 г. Полностью обслужен, ходовая не стучит, салон как новый, на хорошей зимней резине. Обмен с доплатой не менее 150 т. р. Звоните по делу.
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