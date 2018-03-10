Audi A5

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 148 тыс. км

Цена: 650 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Купе

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Вадим

Телефон:

Описание

Автомобиль пригнали из Германии в 2012 г. Полностью обслужен, ходовая не стучит, салон как новый, на хорошей зимней резине. Обмен с доплатой не менее 150 т. р. Звоните по делу.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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