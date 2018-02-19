Audi A5 Дата публикации: 21.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 78 тыс. км Цена: 850 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Состояние нового Авто. ПТС родной, покупалась в Краснодаре. Комплектация максимальная s-line. Не битая не крашена. От машины не избавляюсь в продаже не нуждаюсь продам сам. Возможен обмен на авто по дешевле. На обмен цена дороже.