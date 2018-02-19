Audi A5

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 78 тыс. км

Цена: 850 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Состояние нового Авто. ПТС родной, покупалась в Краснодаре. Комплектация максимальная s-line. Не битая не крашена. От машины не избавляюсь в продаже не нуждаюсь продам сам. Возможен обмен на авто по дешевле. На обмен цена дороже.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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