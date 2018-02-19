Audi A5
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 78 тыс. км
Цена: 850 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Александр
Телефон:
Описание
Состояние нового Авто. ПТС родной, покупалась в Краснодаре. Комплектация максимальная s-line. Не битая не крашена. От машины не избавляюсь в продаже не нуждаюсь продам сам. Возможен обмен на авто по дешевле. На обмен цена дороже.
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