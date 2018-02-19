Audi A5

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 154 тыс. км

Цена: 780 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Купе

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

2 хозяина. Ездила девушка. Чистый ухоженный. Продается из за ненадобности. Проверки за ваш счет. СМС не читаю в помощи продажи не нуждаюсь.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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