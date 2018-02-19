Audi A5
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 154 тыс. км
Цена: 780 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Купе
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
2 хозяина. Ездила девушка. Чистый ухоженный. Продается из за ненадобности. Проверки за ваш счет. СМС не читаю в помощи продажи не нуждаюсь.
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