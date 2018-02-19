Audi A5 Дата публикации: 20.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 154 тыс. км Цена: 780 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Купе Цвет: Черный Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

2 хозяина. Ездила девушка. Чистый ухоженный. Продается из за ненадобности. Проверки за ваш счет. СМС не читаю в помощи продажи не нуждаюсь.