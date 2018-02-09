Audi A4 allroad quattro
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2000
Пробег: 250 тыс. км
Цена: 240 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина в хорошем состояние сел поехал, двигатель коробка турбина работают отлично без нареканий, своевременная замена всех расходных материалов, замена ГРМ 2 тыс км назад, масло не ест, расход по городу 12 на 100 по трассе 8-10 л. Резина новая лето 95%. Торг у капота. Страховка на год.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.