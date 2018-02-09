Audi A4 allroad quattro Дата публикации: 9.02.18 Просмотров объявления: 63 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2000 Пробег: 250 тыс. км Цена: 240 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в хорошем состояние сел поехал, двигатель коробка турбина работают отлично без нареканий, своевременная замена всех расходных материалов, замена ГРМ 2 тыс км назад, масло не ест, расход по городу 12 на 100 по трассе 8-10 л. Резина новая лето 95%. Торг у капота. Страховка на год.