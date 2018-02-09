Audi A4 allroad quattro

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2000

Пробег: 250 тыс. км

Цена: 240 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в хорошем состояние сел поехал, двигатель коробка турбина работают отлично без нареканий, своевременная замена всех расходных материалов, замена ГРМ 2 тыс км назад, масло не ест, расход по городу 12 на 100 по трассе 8-10 л. Резина новая лето 95%. Торг у капота. Страховка на год.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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