Audi A4

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2016

Пробег: 50,87 тыс. км

Цена: 1385 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Белый

Информация о владельце

ГородНовороссийск, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (800) 301-33-50

Описание

Отличное внешнее и техническое состояние, оригинальный пробег, хорошая комплектация. Данный автомобиль приобретен у официального дилера. Документы в порядке.
Проверка автомобиля по 250 пунктам. ГАРАНТИЯ.
Продажа авто в КРЕДИТ и ЛИЗИНГ на выгодных условиях.
Срочный ВЫКУП, КОМИССИЯ.
Есть возможность ОБМЕНА с доплатой в обе стороны.
Возможна страховка ОСАГО и КАСКО на месте.
Наличный и безналичный расчет. Тест-драйв.
КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом. КЛЮЧАВТО входит в список крупнейших в ЮФО и СКФО: 25 автомобильных брендов в 53 дилерских центрах в 7 городах. Компания входит в ТОП-10 крупнейших автодилеров России по данным АвтоБизнесРевю.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Audi A4

Audi A4

Подержанная, пробег 87 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1050 тыс. руб.

Audi A4

Подержанная, пробег 250 тыс. км.
Краснодарский край, Геленджик

225 тыс. руб.

Audi A4

Подержанная, пробег 300 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

255 тыс. руб.

Авто, похожие на Audi A4

Toyota Camry

Подержанная, пробег 30,3 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1290 тыс. руб.

Toyota Camry

Подержанная, пробег 81 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

1350 тыс. руб.

Kia Optima

Подержанная, пробег 33 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1170 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале