Audi A4
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 300 тыс. км
Цена: 255 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Татьяна
Телефон:
Описание
Срочно! Машина в хорошем состоянии, езжу каждый день. Климат-контроль работает отлично (компрессор кондиционера стоит новый). Немецкий оцинкованный кузов, есть сколы. Коробку перебрали,работает отлично! Ходовая вся новая. На интересующие вопросы отвечу по телефону. За годы езды ни разу не подвела!
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