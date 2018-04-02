Audi A4 Дата публикации: 11.04.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 300 тыс. км Цена: 255 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Татьяна Телефон:

Описание

Срочно! Машина в хорошем состоянии, езжу каждый день. Климат-контроль работает отлично (компрессор кондиционера стоит новый). Немецкий оцинкованный кузов, есть сколы. Коробку перебрали,работает отлично! Ходовая вся новая. На интересующие вопросы отвечу по телефону. За годы езды ни разу не подвела!