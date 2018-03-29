Audi A4

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 87 тыс. км

Цена: 730 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Анатолий

Телефон:

Описание

Продаю Ауди А4 турбо 1.8.120 л. 2010 г. пр 86900. Авто в идеальном состоянии. Юридически чистая. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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