Audi A4
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 87 тыс. км
Цена: 730 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Анатолий
Телефон:
Описание
Продаю Ауди А4 турбо 1.8.120 л. 2010 г. пр 86900. Авто в идеальном состоянии. Юридически чистая. Торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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