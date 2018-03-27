Audi A4
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 155 тыс. км
Цена: 450 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Роман
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Описание
Продаю ауди а4 в отличном состоянии! Абсолютно новая резина и лобовое стекло! Кузов ровный, салон чистый! Едет мягко,без посторонних шумов и стуков! Климат 2х зонный, всё работает в штатном режиме! Двигатель не колбасит, коробка не пинает! Короче хорошая ауди в красивом синем цвете металлик! Авто зарегистрировано на меня! Обмен не интересен! Торг возможен!
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