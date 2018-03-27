Audi A4 Дата публикации: 29.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 155 тыс. км Цена: 450 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Роман Телефон:

Описание

Продаю ауди а4 в отличном состоянии! Абсолютно новая резина и лобовое стекло! Кузов ровный, салон чистый! Едет мягко,без посторонних шумов и стуков! Климат 2х зонный, всё работает в штатном режиме! Двигатель не колбасит, коробка не пинает! Короче хорошая ауди в красивом синем цвете металлик! Авто зарегистрировано на меня! Обмен не интересен! Торг возможен!