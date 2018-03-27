Audi A4

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 155 тыс. км

Цена: 450 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Роман

Телефон:

Описание

Продаю ауди а4 в отличном состоянии! Абсолютно новая резина и лобовое стекло! Кузов ровный, салон чистый! Едет мягко,без посторонних шумов и стуков! Климат 2х зонный, всё работает в штатном режиме! Двигатель не колбасит, коробка не пинает! Короче хорошая ауди в красивом синем цвете металлик! Авто зарегистрировано на меня! Обмен не интересен! Торг возможен!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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