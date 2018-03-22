Audi A4
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 155 тыс. км
Цена: 470 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Алексей
Телефон:
Описание
Машина в отличном состоянии. Рестайлинг. По технической части вложений не каких не требует. Обслужена и ухоженна. Ходовая без посторонних шумов. С коробкой никогда никаких проблем не было (обслуживали по регламенту). По кузову подкрашивалось косметически две детали, ничего не снималось, все остальное в родной краске. В достойном состоянии, кто купит не пожалеет.
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