Audi A4 Дата публикации: 27.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 155 тыс. км Цена: 470 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Алексей Телефон:

Описание

Машина в отличном состоянии. Рестайлинг. По технической части вложений не каких не требует. Обслужена и ухоженна. Ходовая без посторонних шумов. С коробкой никогда никаких проблем не было (обслуживали по регламенту). По кузову подкрашивалось косметически две детали, ничего не снималось, все остальное в родной краске. В достойном состоянии, кто купит не пожалеет.