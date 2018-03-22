Audi A4

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 155 тыс. км

Цена: 470 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Алексей

Телефон:

Описание

Машина в отличном состоянии. Рестайлинг. По технической части вложений не каких не требует. Обслужена и ухоженна. Ходовая без посторонних шумов. С коробкой никогда никаких проблем не было (обслуживали по регламенту). По кузову подкрашивалось косметически две детали, ничего не снималось, все остальное в родной краске. В достойном состоянии, кто купит не пожалеет.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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