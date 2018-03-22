Audi A4 Дата публикации: 26.03.18 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2001 Пробег: 190 тыс. км Цена: 399 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1900 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Продаю Ауди А4. Очень надежный и экономичный автомобиль Дизель 1.9 т на механике.. Расход город 5 л трасса и того меньше. Недавно перебрал полностью ходовую и поменял все масла. Небольшой торг возле капота. Есть комплект летний резины отдам в подарок. Продаю по причине покупки нового.