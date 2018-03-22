Audi A4
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2001
Пробег: 190 тыс. км
Цена: 399 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1900 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Сергей
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Описание
Продаю Ауди А4. Очень надежный и экономичный автомобиль Дизель 1.9 т на механике.. Расход город 5 л трасса и того меньше. Недавно перебрал полностью ходовую и поменял все масла. Небольшой торг возле капота. Есть комплект летний резины отдам в подарок. Продаю по причине покупки нового.
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