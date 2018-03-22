Audi A4

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2001

Пробег: 190 тыс. км

Цена: 399 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1900 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Продаю Ауди А4. Очень надежный и экономичный автомобиль Дизель 1.9 т на механике.. Расход город 5 л трасса и того меньше. Недавно перебрал полностью ходовую и поменял все масла. Небольшой торг возле капота. Есть комплект летний резины отдам в подарок. Продаю по причине покупки нового.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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