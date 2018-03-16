Audi A4
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 155 тыс. км
Цена: 730 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Туапсе, Краснодарский край
Имя: Аркадий
Телефон:
Описание
Машина в отличном состоянии, мотор коробка в отличном состоянии, салон кожа, без Протертостей, 6-ступенчатый полноценный автомат, полный привод, трёхзонный климат, электро сиденье водителя и пассажира, вложений не требует! Ост. по тел! Возможен обмен на Приору, Гранту!
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