Audi A4 Дата публикации: 21.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 155 тыс. км Цена: 730 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Зеленый Информация о владельце Город: Туапсе, Краснодарский край Имя: Аркадий Телефон:

Описание

Машина в отличном состоянии, мотор коробка в отличном состоянии, салон кожа, без Протертостей, 6-ступенчатый полноценный автомат, полный привод, трёхзонный климат, электро сиденье водителя и пассажира, вложений не требует! Ост. по тел! Возможен обмен на Приору, Гранту!