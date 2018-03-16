Audi A4

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 155 тыс. км

Цена: 730 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Туапсе, Краснодарский край

Имя: Аркадий

Телефон:

Описание

Машина в отличном состоянии, мотор коробка в отличном состоянии, салон кожа, без Протертостей, 6-ступенчатый полноценный автомат, полный привод, трёхзонный климат, электро сиденье водителя и пассажира, вложений не требует! Ост. по тел! Возможен обмен на Приору, Гранту!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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