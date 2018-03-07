Audi A4
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 184 тыс. км
Цена: 680 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Артем
Телефон:
Описание
Автомобиль в хорошем состоянии. По ПТС я 2 хозяин. В салоне не курили. За машиной был бережный уход. Авто обслуживался только у официального дилера. 2 комплекта ключей. Mul-T-lock (замок на коробку передач от угона). Резина зима/лето (R18). Обмен не предлагать. Торг.
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