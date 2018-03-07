Audi A4

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 184 тыс. км

Цена: 680 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Артем

Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии. По ПТС я 2 хозяин. В салоне не курили. За машиной был бережный уход. Авто обслуживался только у официального дилера. 2 комплекта ключей. Mul-T-lock (замок на коробку передач от угона). Резина зима/лето (R18). Обмен не предлагать. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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