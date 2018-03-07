Audi A4 Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 184 тыс. км Цена: 680 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Артем Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии. По ПТС я 2 хозяин. В салоне не курили. За машиной был бережный уход. Авто обслуживался только у официального дилера. 2 комплекта ключей. Mul-T-lock (замок на коробку передач от угона). Резина зима/лето (R18). Обмен не предлагать. Торг.