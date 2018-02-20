Audi A4 Дата публикации: 7.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 157 тыс. км Цена: 680 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Апшеронск, Краснодарский край Имя: Татьяна Телефон:

Описание

Отличная машина , сел и поехал. Мультируль, датчик дождя и света, климат контроль, подогрев передних сидений и т. д. Расход по трассе 5-6 литров, по городу 7-8. Не крашена, без ДТП. На обмен 720000.