Audi A4
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 157 тыс. км
Цена: 680 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Апшеронск, Краснодарский край
Имя: Татьяна
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Описание
Отличная машина , сел и поехал. Мультируль, датчик дождя и света, климат контроль, подогрев передних сидений и т. д. Расход по трассе 5-6 литров, по городу 7-8. Не крашена, без ДТП. На обмен 720000.
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