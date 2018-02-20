Audi A4

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 157 тыс. км

Цена: 680 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Апшеронск, Краснодарский край

Имя: Татьяна

Телефон:

Описание

Отличная машина , сел и поехал. Мультируль, датчик дождя и света, климат контроль, подогрев передних сидений и т. д. Расход по трассе 5-6 литров, по городу 7-8. Не крашена, без ДТП. На обмен 720000.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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