Audi A4 Дата публикации: 27.02.18 Просмотров объявления: 87 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 100 тыс. км Цена: 750 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Отличное внешнее и техническое состояние. Фактически 2 хозяина. Салон как у нового автомобиля. Кузов без вмятин и потертостей. Есть все кроме кожи. Цвет белый перламутр. Резина зимняя новая. 2 ключа. Запаска не ставилась. Не битая, в ДТП не участвовала. Юридически чистый автомобиль. Без кредитов, залогов и ограничений. Любые проверки. Цена из-за срочности (действует только на сегодня!). Без торга!