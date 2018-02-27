Audi A4
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 100 тыс. км
Цена: 750 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Отличное внешнее и техническое состояние. Фактически 2 хозяина. Салон как у нового автомобиля. Кузов без вмятин и потертостей. Есть все кроме кожи. Цвет белый перламутр. Резина зимняя новая. 2 ключа. Запаска не ставилась. Не битая, в ДТП не участвовала. Юридически чистый автомобиль. Без кредитов, залогов и ограничений. Любые проверки. Цена из-за срочности (действует только на сегодня!). Без торга!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.