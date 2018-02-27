Audi A4

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 100 тыс. км

Цена: 750 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Отличное внешнее и техническое состояние. Фактически 2 хозяина. Салон как у нового автомобиля. Кузов без вмятин и потертостей. Есть все кроме кожи. Цвет белый перламутр. Резина зимняя новая. 2 ключа. Запаска не ставилась. Не битая, в ДТП не участвовала. Юридически чистый автомобиль. Без кредитов, залогов и ограничений. Любые проверки. Цена из-за срочности (действует только на сегодня!). Без торга!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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