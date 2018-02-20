Audi A4

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 350 тыс. км

Цена: 290 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто в РФ с 2008 года, второй хозяин. Пробег родной, не скручен! Автомобиль не бит и не крашен. Имеются небольшие сколы по кузову. Автомат tiptronic 4WD. Комплектация полная, салон кожа, люк. Удалён катализатор. Авто находиться в Динской. Торга нет! Обмен не интересует, только продажа!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Audi A4

Audi A4

Подержанная, пробег 250 тыс. км.
Краснодарский край, Геленджик

225 тыс. руб.

Audi A4

Подержанная, пробег 76,4 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

715 тыс. руб.

Audi A4

Подержанная, пробег 300 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

255 тыс. руб.

Авто, похожие на Audi A4

Chevrolet Aveo

Подержанная, пробег 118 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

280 тыс. руб.

Ford Fiesta

Подержанная, пробег 60,585 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

340 тыс. руб.

Audi A3

Подержанная, пробег 197 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

355 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале