Audi A4
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 350 тыс. км
Цена: 290 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Авто в РФ с 2008 года, второй хозяин. Пробег родной, не скручен! Автомобиль не бит и не крашен. Имеются небольшие сколы по кузову. Автомат tiptronic 4WD. Комплектация полная, салон кожа, люк. Удалён катализатор. Авто находиться в Динской. Торга нет! Обмен не интересует, только продажа!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.