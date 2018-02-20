Audi A4 Дата публикации: 20.02.18 Просмотров объявления: 71 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 350 тыс. км Цена: 290 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто в РФ с 2008 года, второй хозяин. Пробег родной, не скручен! Автомобиль не бит и не крашен. Имеются небольшие сколы по кузову. Автомат tiptronic 4WD. Комплектация полная, салон кожа, люк. Удалён катализатор. Авто находиться в Динской. Торга нет! Обмен не интересует, только продажа!