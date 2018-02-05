Audi A4 Дата публикации: 5.02.18 Просмотров объявления: 86 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 90 тыс. км Цена: 810 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Покупал для жены, но для неё оказалась длинной и в багажник детский велосипед не влазит по высоте, а так он очень большой и глубокий. Обмен не интересен-куплен другой автомобиль.

По ПТС я 3 хозяин, но по сути 2 , первая хозяйка это жена «второго» хозяина по ПТС. ПТС родной оригинал.

Теперь о машине. 1.8 автомат, 160 л.с , самое без проблемное сочетание. Масло не жрет, в отличие 2.0 211 на s tronic! Едет хорошо. Расход маленький-трасса 7 литров, город 9/9.5. Купил в мае в юг авто-трейд-ин , за наличку, чек, договор -все есть., после чего сделал многое т.к для себя брал. Автомобиль полностью обслужен, заменены все масла и жидкости, фильтра только оригинал- за все отдал (15000), новый аккумулятор(9000), новая резина (35000), свечи (4500). В машине есть все что нужно, все работает. Пробег реальный, с предыдущим хозяином машине тоже повезло. Обслуживал ее вовремя , все что нужно делал. Сервисная книжка со всеми заказ нарядами, чеками есть. Ни чего не гремит не стучит! Машина в ДТП не участвовала, крашенных деталей нет, проверка кем и чем угодно. Машина была в броне пленке (морда вся) с момента покупки первым хозяином и уже имела не презентабельный вид, поэтому было принято решение снять ее. Спереди нет ни сколов ни царапин, как новая. За город не выезжала. Сзади на бампере 3 скола размером в спичечную головку (замазал «карандашом»). По салону, спереди все хорошо, сзади ездили дети-хим чистка с меня.

Продажа не горит, торг уместен, но на месте. Салоны/площадки/аукционы и т п-шагайте лесом! Цена сопоставима с тем что сегодня продаётся на рынке. Можно найти дешевле-но это будет или пробег выше, или 120 л. с., битые/крашенные и не обслуженные. Я купил ее за 770 вложил в неё больше 60 т.р., и готов уверенно сказать что машина не требует никаких вложений. Автомобиль дарит отличные эмоции, управляемость, ее характер, комфорт, внешний вид просто супер! Решать вам. Очень не хочется ее продавать, но приоритеты сейчас другие. Спасибо что дочитали до конца)