Audi A4

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 42 тыс. км

Цена: 894 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Белый

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 204-14-73

Описание

Один владелец
Птс оригинал
В нашем автосалоне Вы можете бесплатно оценить свой автомобиль!
При обмене Вы гарантированно получаете скидку на приобретаемый автомобиль!!!
Так же у нас Вы можете приобрести автомобиль в кредит на выгодных условиях без КАСКО.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Audi A4

Audi A4

Подержанная, пробег 37,5 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

630 тыс. руб.

Audi A4

Подержанная, пробег 250 тыс. км.
Краснодарский край, Геленджик

225 тыс. руб.

Audi A4

Подержанная, пробег 76,4 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

715 тыс. руб.

Авто, похожие на Audi A4

Toyota Camry

Подержанная, пробег 90,001 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1000 тыс. руб.

Toyota Auris

Подержанная, пробег 20 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

710 тыс. руб.

Kia Optima

Подержанная, пробег 77,202 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

750 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале