Audi A4
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 610 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Коричневый
Информация о владельце
Город: Горячий Ключ, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Такие машины редко встречаются, чтобы была универсал, полноценный автомат, полный привод и мотор 200 л. с. Налог 10 тысяч. Заменил масла везде, антифриз, комплект ГРМ, помпу, фильтра, колодки и диски в круг новые. Климат работает, лобовое целое, салон без дыр. 19 колеса на новой летней резине. Если захотите, то есть не полный комплект пневмоподвески, это плюс 50 тысяч к цене машины. Обмен на авто для жены с автоматом.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.