Audi A4 Дата публикации: 15.01.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 200 тыс. км Цена: 610 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Коричневый Информация о владельце Город: Горячий Ключ, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Такие машины редко встречаются, чтобы была универсал, полноценный автомат, полный привод и мотор 200 л. с. Налог 10 тысяч. Заменил масла везде, антифриз, комплект ГРМ, помпу, фильтра, колодки и диски в круг новые. Климат работает, лобовое целое, салон без дыр. 19 колеса на новой летней резине. Если захотите, то есть не полный комплект пневмоподвески, это плюс 50 тысяч к цене машины. Обмен на авто для жены с автоматом.