Audi A4

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 610 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Коричневый

Информация о владельце

Город: Горячий Ключ, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Такие машины редко встречаются, чтобы была универсал, полноценный автомат, полный привод и мотор 200 л. с. Налог 10 тысяч. Заменил масла везде, антифриз, комплект ГРМ, помпу, фильтра, колодки и диски в круг новые. Климат работает, лобовое целое, салон без дыр. 19 колеса на новой летней резине. Если захотите, то есть не полный комплект пневмоподвески, это плюс 50 тысяч к цене машины. Обмен на авто для жены с автоматом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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