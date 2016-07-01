Audi A4 Дата публикации: 13.01.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1999 Пробег: 308 тыс. км Цена: 250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2498 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Миллерово, Ростовская область Имя: Сергей Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: комбинированная Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Охранная система Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Продаю Ауди А4 1999 г, рестайлинг, 2.5 TDI (турбодизель), 150 лс, V6, 5 АКПП, в хорошем состоянии. Пригнан из Германии в 2011 г. ПТС родной. Я 3 - й владелец. Комплектация S-Line: спортивные передние сиденья с подогревом и подкачкой, спортивный руль на 3 спицы, спортивная подвеска, дополнительные усилители кузова и бамперов, дополнительная шумоизоляция и пр. Штатная мультимедийная система: магнитола, CD-чейнджер, самбуфер, 6 колонок. Климат-контроль, кондиционер, ГУР, ABS / ASR / EDL электронная блокировка дифференциала (EDL), 4 подушки безопасности, электозеркала, эсп передние, дисковые тормоза по кругу, литые диски R16 2 комплекта.

В 2016г выполнен ремонт двигателя - новые кольца, рокера, гидрокомпенсаторы, м/с колпачки, все прокладки, масла, все фильтры, новый комплект приводных ремней и роликов, в т.ч. ГРМ. В 2017 г заменена вся подвеска, в т.ч. все стойки, рычаги, втулки и пр. Установлены новые тормозные диски и колодки - по кругу. Новый аккумулятор, новая зимняя резина на новых дисках R16 (на фото). Выполнена диагностика, чистка, промывка, настройка ТНВД и турбины - всё работает.

Двигатель экономичный - расход по трассе 6 л. по городу 8.5 л/100 км. Налог не большой. Двигатель работает ровно. Коробка - переключает плавно, без пинков. Подвеска вся новая - без провалов, стуков и пр. Кузов полностью оцинкованный.По ЛКП есть не большие сколы и царапинки, есть не большие недочеты по салону - но по мелочи.

В общем и целом - отличный немецкий автомобиль: комфортный, надёжный, экономичный. Торг у капота. Возможен обмен на более дешёвый авто с вашей доплатой - срочно нужны деньги на ипотеку.