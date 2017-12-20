Audi A4
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 155 тыс. км
Цена: 880 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Павел
Описание
Продаю Audi A4 Limousine! Комплектация Individual! Второй такой не найти! Машина в максимальной комплектации и прекрасном состоянии! Цвет салона - белый слоновая кость! Всю жизнь обслуживалась у дилера! Есть сервисная книжка! Последнее ТО в сентябре 2017! Капот, бампер и фары в броне! Коротко о комплектации:
1.Электро сидения с памятью
2. Вентиляция и охлаждение сидений
3.MMI с навигацией
4.3х зонный климат контроль
5. Обогрев задних сидений
6. Поворотный биксенон
7.Мультимедия премиум класса Bang&Olufsen
8. Датчик контроля мертвых зон
9.Датчик системы автоматического включения дальнего света
Ещё из огромных плюсов
1. Заменена поршневая группа с цепью в этом году
2. Замене блок мехатроника на dsg в этом году
Из минусов руль родной потёртый и трещина на лобовом!
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