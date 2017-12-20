Audi A4

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 155 тыс. км

Цена: 880 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Павел

Телефон:

Описание

Продаю Audi A4 Limousine! Комплектация Individual! Второй такой не найти! Машина в максимальной комплектации и прекрасном состоянии! Цвет салона - белый слоновая кость! Всю жизнь обслуживалась у дилера! Есть сервисная книжка! Последнее ТО в сентябре 2017! Капот, бампер и фары в броне! Коротко о комплектации:
1.Электро сидения с памятью
2. Вентиляция и охлаждение сидений
3.MMI с навигацией
4.3х зонный климат контроль
5. Обогрев задних сидений
6. Поворотный биксенон
7.Мультимедия премиум класса Bang&Olufsen
8. Датчик контроля мертвых зон
9.Датчик системы автоматического включения дальнего света
Ещё из огромных плюсов
1. Заменена поршневая группа с цепью в этом году
2. Замене блок мехатроника на dsg в этом году
Из минусов руль родной потёртый и трещина на лобовом!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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