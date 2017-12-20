Audi A4 Дата публикации: 29.12.17 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 155 тыс. км Цена: 880 тыс. руб. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Павел Телефон:

Описание

Продаю Audi A4 Limousine! Комплектация Individual! Второй такой не найти! Машина в максимальной комплектации и прекрасном состоянии! Цвет салона - белый слоновая кость! Всю жизнь обслуживалась у дилера! Есть сервисная книжка! Последнее ТО в сентябре 2017! Капот, бампер и фары в броне! Коротко о комплектации:

1.Электро сидения с памятью

2. Вентиляция и охлаждение сидений

3.MMI с навигацией

4.3х зонный климат контроль

5. Обогрев задних сидений

6. Поворотный биксенон

7.Мультимедия премиум класса Bang&Olufsen

8. Датчик контроля мертвых зон

9.Датчик системы автоматического включения дальнего света

Ещё из огромных плюсов

1. Заменена поршневая группа с цепью в этом году

2. Замене блок мехатроника на dsg в этом году

Из минусов руль родной потёртый и трещина на лобовом!