Audi A4

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 61 тыс. км

Цена: 1150 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Крымск, Краснодарский край

Имя: Наталия

Телефон:

Описание

Продаю Audi A4, 2014 года куплена была в 2015 году, коробка автомат, круиз-контроль, датчики света и дождя ксенон, подогрев сидений, кожаный салон, электро зеркала, диски R17, новая зимняя резина, пройдено все ТО у официальных дилеров, сервисные книжки все имеются. Машина не битая не крашеная 100% в идеальном состоянии. Машина готова ко всем проверкам. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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