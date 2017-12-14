Audi A4
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 61 тыс. км
Цена: 1150 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Крымск, Краснодарский край
Имя: Наталия
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Описание
Продаю Audi A4, 2014 года куплена была в 2015 году, коробка автомат, круиз-контроль, датчики света и дождя ксенон, подогрев сидений, кожаный салон, электро зеркала, диски R17, новая зимняя резина, пройдено все ТО у официальных дилеров, сервисные книжки все имеются. Машина не битая не крашеная 100% в идеальном состоянии. Машина готова ко всем проверкам. Торг.
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