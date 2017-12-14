Audi A4 Дата публикации: 25.12.17 Просмотров объявления: 18

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 61 тыс. км Цена: 1150 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Крымск, Краснодарский край Имя: Наталия Телефон:

Описание

Продаю Audi A4, 2014 года куплена была в 2015 году, коробка автомат, круиз-контроль, датчики света и дождя ксенон, подогрев сидений, кожаный салон, электро зеркала, диски R17, новая зимняя резина, пройдено все ТО у официальных дилеров, сервисные книжки все имеются. Машина не битая не крашеная 100% в идеальном состоянии. Машина готова ко всем проверкам. Торг.