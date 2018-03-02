Audi A3 Дата публикации: 12.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 100 тыс. км Цена: 660 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1200 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Красный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Валерия Телефон:

Описание

Авто в идеальном состоянии, ни одного ДТП, два комплекта новой резины. Я вторая хозяйка. Продам в хорошие руки. Причина продажи семейные обстоятельства. Осмотр в центре после 18:00. т. к. работаю в ст. Динской и езжу на ней. Подробнее по телефону.