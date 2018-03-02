Audi A3
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 100 тыс. км
Цена: 660 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Валерия
Телефон:
Описание
Авто в идеальном состоянии, ни одного ДТП, два комплекта новой резины. Я вторая хозяйка. Продам в хорошие руки. Причина продажи семейные обстоятельства. Осмотр в центре после 18:00. т. к. работаю в ст. Динской и езжу на ней. Подробнее по телефону.
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