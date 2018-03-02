Audi A3

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 100 тыс. км

Цена: 660 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Валерия

Телефон:

Описание

Авто в идеальном состоянии, ни одного ДТП, два комплекта новой резины. Я вторая хозяйка. Продам в хорошие руки. Причина продажи семейные обстоятельства. Осмотр в центре после 18:00. т. к. работаю в ст. Динской и езжу на ней. Подробнее по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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