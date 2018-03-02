Audi A3

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 122 тыс. км

Цена: 465 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Audi А3 в хорошем состоянии, двигатель 1.6 Шустрый экономный автомобиль коробка 7. Ступка переключает идеально двигатель шепчет. Продаю срочно. Реальному покупателю хороший торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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