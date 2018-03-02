Audi A3
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 122 тыс. км
Цена: 465 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Audi А3 в хорошем состоянии, двигатель 1.6 Шустрый экономный автомобиль коробка 7. Ступка переключает идеально двигатель шепчет. Продаю срочно. Реальному покупателю хороший торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.