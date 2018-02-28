Audi A3
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 222 тыс. км
Цена: 420 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в отличном состоянии как с технической стороны так и с косметической.
Комплектация:
-кожаный салон темный
-климат-контроль 2-х зонный
-пакет плохих дорог
-биксенон с динамическим корректором фар
-дневные ход огни
-противотуманки ксенон
-омыватели фар,
-подогрев форсунок стеклоомывателя
-полноразмерное запасное колесо
-есть летняя резина на литьё R17 (резина в плохом состоянии)
-зимняя резина на оригинальном литье R16
-подогрев передних сидений
-ПЭП,
-электропривод зеркал с подогревом,
-электрорегулировка поясничной подпоры на передних сидений,
-ГУР с изменением усилий во время движения
-два комплекта ключей
Обслуживался в Boomer, Grand Auto, ВиллГуд. Есть все заказ наряды. Есть небольшая трещина на лобовом, обзору не мешает. Есть жизненные небольшие (незначительные), царапины по кузову, машина эксплуатировалась, а не стояла в гараже. Эксплуатация без ДТП, не бита, не крашена. На 165 000 км поставили новую АКПП. По двигателю нареканий нет. Пройдено полное ТО, смена всех жидкостей, замена ГРМ+помпы+натяжителей.
Было сделано:
-чистка дроссельной заслонки,
-удален катализатор+установка обманки
-установка ремкомплекта задних суппортов, перебрана ходовая (передние амортизаторы, шаровая, ступица, шрус, пыльники, втулки стабилизаторов, салейнтблоки задних рычагов),
-замена АКБ,
-замена правой подушки ДВС,
-замена прокладки поддона двигателя
-замена радиатора + охлаждающей жидкости,
-замена термостата,
-установлен модуль для чтения флешки, AUX, Bluetooth (проигрывание музыки и возможность звонков)
Все интересующие вопросы по телефону. Машиной владею почти 3 года. Торг в рамках разумного. Возможен обмен на дороже (только АКПП и не старше 2010 года выпуска).
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.