Audi A3 Дата публикации: 28.02.18 Просмотров объявления: 52 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 222 тыс. км Цена: 420 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в отличном состоянии как с технической стороны так и с косметической.

Комплектация:

-кожаный салон темный

-климат-контроль 2-х зонный

-пакет плохих дорог

-биксенон с динамическим корректором фар

-дневные ход огни

-противотуманки ксенон

-омыватели фар,

-подогрев форсунок стеклоомывателя

-полноразмерное запасное колесо

-есть летняя резина на литьё R17 (резина в плохом состоянии)

-зимняя резина на оригинальном литье R16

-подогрев передних сидений

-ПЭП,

-электропривод зеркал с подогревом,

-электрорегулировка поясничной подпоры на передних сидений,

-ГУР с изменением усилий во время движения

-два комплекта ключей

Обслуживался в Boomer, Grand Auto, ВиллГуд. Есть все заказ наряды. Есть небольшая трещина на лобовом, обзору не мешает. Есть жизненные небольшие (незначительные), царапины по кузову, машина эксплуатировалась, а не стояла в гараже. Эксплуатация без ДТП, не бита, не крашена. На 165 000 км поставили новую АКПП. По двигателю нареканий нет. Пройдено полное ТО, смена всех жидкостей, замена ГРМ+помпы+натяжителей.

Было сделано:

-чистка дроссельной заслонки,

-удален катализатор+установка обманки

-установка ремкомплекта задних суппортов, перебрана ходовая (передние амортизаторы, шаровая, ступица, шрус, пыльники, втулки стабилизаторов, салейнтблоки задних рычагов),

-замена АКБ,

-замена правой подушки ДВС,

-замена прокладки поддона двигателя

-замена радиатора + охлаждающей жидкости,

-замена термостата,

-установлен модуль для чтения флешки, AUX, Bluetooth (проигрывание музыки и возможность звонков)

Все интересующие вопросы по телефону. Машиной владею почти 3 года. Торг в рамках разумного. Возможен обмен на дороже (только АКПП и не старше 2010 года выпуска).