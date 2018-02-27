Audi A3
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 82 тыс. км
Цена: 460 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Красный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
1 хозяйка! ПТС родной. Пробег родной 100 %. Лобовое стекло родное и без сколов!
6SRS. ESP. ABS. Климат-контроль двух зонный. 4 эл. стекла. Подогрев боковых зеркал. Складываемые боковые зеркала. Обогрев передних сидений. Датчики парковки. Круиз-контроль. Отсрочка выключения головных фар (дорога домой) два ключа. Светодиодные задние габариты. Резина зимняя липучка r16 Nokian. Готовы на любые проверки!
Машина в отличном состоянии. Вложений не требует.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.