Audi A3

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 82 тыс. км

Цена: 460 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Красный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

1 хозяйка! ПТС родной. Пробег родной 100 %. Лобовое стекло родное и без сколов!
6SRS. ESP. ABS. Климат-контроль двух зонный. 4 эл. стекла. Подогрев боковых зеркал. Складываемые боковые зеркала. Обогрев передних сидений. Датчики парковки. Круиз-контроль. Отсрочка выключения головных фар (дорога домой) два ключа. Светодиодные задние габариты. Резина зимняя липучка r16 Nokian. Готовы на любые проверки!
Машина в отличном состоянии. Вложений не требует.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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