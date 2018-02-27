Audi A3 Дата публикации: 27.02.18 Просмотров объявления: 55 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 82 тыс. км Цена: 460 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Красный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

1 хозяйка! ПТС родной. Пробег родной 100 %. Лобовое стекло родное и без сколов!

6SRS. ESP. ABS. Климат-контроль двух зонный. 4 эл. стекла. Подогрев боковых зеркал. Складываемые боковые зеркала. Обогрев передних сидений. Датчики парковки. Круиз-контроль. Отсрочка выключения головных фар (дорога домой) два ключа. Светодиодные задние габариты. Резина зимняя липучка r16 Nokian. Готовы на любые проверки!

Машина в отличном состоянии. Вложений не требует.