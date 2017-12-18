Audi A3

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 265 тыс. км

Цена: 200 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: правый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Светлана

Телефон:

Описание

В ДТП не участвовал, повреждения из-за не погоды. Технически исправна, перебрали всю ходовую. Торг у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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