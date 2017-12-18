Audi A3 Дата публикации: 18.01.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 265 тыс. км Цена: 200 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: правый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Светлана Телефон:

Описание

В ДТП не участвовал, повреждения из-за не погоды. Технически исправна, перебрали всю ходовую. Торг у капота.