Audi A3
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 265 тыс. км
Цена: 200 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: правый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Светлана
Телефон:
Описание
В ДТП не участвовал, повреждения из-за не погоды. Технически исправна, перебрали всю ходовую. Торг у капота.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter