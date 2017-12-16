Audi A3 Дата публикации: 26.12.17 Просмотров объявления: 12

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 91 тыс. км Цена: 590 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1200 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Влад Телефон:

Описание

Продаю Ауди А3 в хорошем состоянии! ПТС и пробег оригинальны, по технической части проблем нет! Все работает исправно без проблем! Жидкости доливались и менялись во время. По кузову крашены передние крылья и капот, аварий никаких нет, все это проверяется! Машина используется в Краснодаре!