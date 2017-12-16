Audi A3

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 91 тыс. км

Цена: 590 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Влад

Телефон:

Описание

Продаю Ауди А3 в хорошем состоянии! ПТС и пробег оригинальны, по технической части проблем нет! Все работает исправно без проблем! Жидкости доливались и менялись во время. По кузову крашены передние крылья и капот, аварий никаких нет, все это проверяется! Машина используется в Краснодаре!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Audi A3

Audi A3

Подержанная, пробег 62 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

670 тыс. руб.

Audi A3

Подержанная, пробег 68 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

680 тыс. руб.

Audi A3

Подержанная, пробег 22 тыс. км.
Ставропольский край, Ставрополь

1250 тыс. руб.

Авто, похожие на Audi A3

Volkswagen Jetta

Подержанная, пробег 100 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

545 тыс. руб.

Ford Focus

Подержанная, пробег 26,7 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

553 тыс. руб.

Opel Astra

Подержанная, пробег 74 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

485 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале