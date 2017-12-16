Audi A3
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 91 тыс. км
Цена: 590 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Влад
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Описание
Продаю Ауди А3 в хорошем состоянии! ПТС и пробег оригинальны, по технической части проблем нет! Все работает исправно без проблем! Жидкости доливались и менялись во время. По кузову крашены передние крылья и капот, аварий никаких нет, все это проверяется! Машина используется в Краснодаре!
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