Audi A1
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 96 тыс. км
Цена: 550 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Купе
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Сергей
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Описание
Автомобиль в хорошем тех. состоянии, недавно пройдено большое ТО, полная история обслуживания. Комплект зимних шин с дисками. Внешний и внутренний S-line пакет.
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