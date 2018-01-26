Audi A1

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 96 тыс. км

Цена: 550 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Купе

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем тех. состоянии, недавно пройдено большое ТО, полная история обслуживания. Комплект зимних шин с дисками. Внешний и внутренний S-line пакет.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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