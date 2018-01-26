Audi A1 Дата публикации: 13.03.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 96 тыс. км Цена: 550 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Купе Цвет: Красный Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем тех. состоянии, недавно пройдено большое ТО, полная история обслуживания. Комплект зимних шин с дисками. Внешний и внутренний S-line пакет.