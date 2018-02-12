Audi A1 Дата публикации: 12.02.18 Просмотров объявления: 55

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 60,027 тыс. км Цена: 550 тыс. руб. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Оранжевый Информация о владельце Город Сочи, Краснодарский край Имя КЛЮЧАВТО Трейд-ин Телефон +7 (862) 279-20-38

Описание

КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.