Audi 80
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1987
Пробег: 400 тыс. км
Цена: 79 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Авто в полностью рабочем состоянии, в одних руках 2 года. Кузов оцинкован. С запчастями проблем нет. Хорошая альтернатива ВАЗу. Торг у капота!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.