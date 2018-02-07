Audi 80 Дата публикации: 7.02.18 Просмотров объявления: 66 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1987 Пробег: 400 тыс. км Цена: 79 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто в полностью рабочем состоянии, в одних руках 2 года. Кузов оцинкован. С запчастями проблем нет. Хорошая альтернатива ВАЗу. Торг у капота!