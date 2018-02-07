Audi 80

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1987

Пробег: 400 тыс. км

Цена: 79 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто в полностью рабочем состоянии, в одних руках 2 года. Кузов оцинкован. С запчастями проблем нет. Хорошая альтернатива ВАЗу. Торг у капота!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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