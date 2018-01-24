Audi 80

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 43 тыс. км

Цена: 2949 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продается Ауди 8 Long TFSI Quattro. Дата выдачи ПТС 17.12.2015 года. Приобретен у дилера в мае 2016 года через лизинговую компанию. Гарантийный срок эксплуатации 4 года. Есть все опции, кроме навигации. Дополнительный пакет Бизнес: автодоводчик дверей, электрорегулируемые задние сиденья, комфортные передние сиденья, пакет отделки салона Alcantara и тд. Гаражное хранение. Собственник - юридическое лицо. Обмены не интересуют.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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