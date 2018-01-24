Audi 80
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 43 тыс. км
Цена: 2949 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продается Ауди 8 Long TFSI Quattro. Дата выдачи ПТС 17.12.2015 года. Приобретен у дилера в мае 2016 года через лизинговую компанию. Гарантийный срок эксплуатации 4 года. Есть все опции, кроме навигации. Дополнительный пакет Бизнес: автодоводчик дверей, электрорегулируемые задние сиденья, комфортные передние сиденья, пакет отделки салона Alcantara и тд. Гаражное хранение. Собственник - юридическое лицо. Обмены не интересуют.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.