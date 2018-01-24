Audi 80 Дата публикации: 24.01.18 Просмотров объявления: 61 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 43 тыс. км Цена: 2949 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продается Ауди 8 Long TFSI Quattro. Дата выдачи ПТС 17.12.2015 года. Приобретен у дилера в мае 2016 года через лизинговую компанию. Гарантийный срок эксплуатации 4 года. Есть все опции, кроме навигации. Дополнительный пакет Бизнес: автодоводчик дверей, электрорегулируемые задние сиденья, комфортные передние сиденья, пакет отделки салона Alcantara и тд. Гаражное хранение. Собственник - юридическое лицо. Обмены не интересуют.