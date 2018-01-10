Audi 80
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1990
Пробег: 160 тыс. км
Цена: 85 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Александр
Описание
Продаю Ауди 80,салон ухоженный, состояние хорошее. Двигатель/коробка в хорошем состоянии, проблем нет. По кузову все хорошо кроме задней пассажирской двери, был удар, на фото все видно. Дверь есть, нужно только рихтовать и красить сапожок крыла, на этом и цена ниже, на движение не влияет. Как сделаю цена будет выше. Летом 2017 перебиралась вся ходовая, также заменены стойки, опорные и т. д.
Установлен карбюратор, мастерами до меня, карбюратор вроде солекс восьмерочный. Едет бодро, в эксплуатации не прихотлива. Машина эксплуатируется каждый день. Звонить ежедневно с 8 до 22. What's app доступен. Обмен не предлагать.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.