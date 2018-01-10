Audi 80 Дата публикации: 15.01.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1990 Пробег: 160 тыс. км Цена: 85 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Продаю Ауди 80,салон ухоженный, состояние хорошее. Двигатель/коробка в хорошем состоянии, проблем нет. По кузову все хорошо кроме задней пассажирской двери, был удар, на фото все видно. Дверь есть, нужно только рихтовать и красить сапожок крыла, на этом и цена ниже, на движение не влияет. Как сделаю цена будет выше. Летом 2017 перебиралась вся ходовая, также заменены стойки, опорные и т. д.

Установлен карбюратор, мастерами до меня, карбюратор вроде солекс восьмерочный. Едет бодро, в эксплуатации не прихотлива. Машина эксплуатируется каждый день. Звонить ежедневно с 8 до 22. What's app доступен. Обмен не предлагать.

