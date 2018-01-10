Audi 80

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1990

Пробег: 160 тыс. км

Цена: 85 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Продаю Ауди 80,салон ухоженный, состояние хорошее. Двигатель/коробка в хорошем состоянии, проблем нет. По кузову все хорошо кроме задней пассажирской двери, был удар, на фото все видно. Дверь есть, нужно только рихтовать и красить сапожок крыла, на этом и цена ниже, на движение не влияет. Как сделаю цена будет выше. Летом 2017 перебиралась вся ходовая, также заменены стойки, опорные и т. д.
Установлен карбюратор, мастерами до меня, карбюратор вроде солекс восьмерочный. Едет бодро, в эксплуатации не прихотлива. Машина эксплуатируется каждый день. Звонить ежедневно с 8 до 22. What's app доступен. Обмен не предлагать.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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