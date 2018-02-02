Audi 100

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1984

Пробег: 180 тыс. км

Цена: 39,999 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2100 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Зеленый сад

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль на полном ходу, печка греет, состояние соответствует году и стоимости. Установлена магнитола с USB и Bluetooth, новый АКБ. Хороший вариант для рабочих или для начинающих. Торг возле машины. Ограничений нет.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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