Audi 100 Дата публикации: 2.02.18 Просмотров объявления: 83 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1984 Пробег: 180 тыс. км Цена: 39,999 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2100 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Зеленый сад К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль на полном ходу, печка греет, состояние соответствует году и стоимости. Установлена магнитола с USB и Bluetooth, новый АКБ. Хороший вариант для рабочих или для начинающих. Торг возле машины. Ограничений нет.