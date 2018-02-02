Audi 100
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1984
Пробег: 180 тыс. км
Цена: 39,999 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2100 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Зеленый сад
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль на полном ходу, печка греет, состояние соответствует году и стоимости. Установлена магнитола с USB и Bluetooth, новый АКБ. Хороший вариант для рабочих или для начинающих. Торг возле машины. Ограничений нет.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.