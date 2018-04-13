Alfa Romeo 159
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 158 тыс. км
Цена: 559 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Константин
Телефон:
Описание
Срочно! Есть всё для приятной езды. Два комплекта ключей. Ксенон везде - фары, туманки, задний ход.
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