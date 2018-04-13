Alfa Romeo 159 Дата публикации: 13.04.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 158 тыс. км Цена: 559 тыс. руб. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2200 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Константин Телефон:

Описание

Срочно! Есть всё для приятной езды. Два комплекта ключей. Ксенон везде - фары, туманки, задний ход.