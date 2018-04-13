Alfa Romeo 159

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 158 тыс. км

Цена: 559 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Константин

Телефон:

Описание

Срочно! Есть всё для приятной езды. Два комплекта ключей. Ксенон везде - фары, туманки, задний ход.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Alfa Romeo 159

Авто, похожие на Alfa Romeo 159

Hyundai i30

Подержанная, пробег 99 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

570 тыс. руб.

Opel Astra

Подержанная, пробег 96 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

450 тыс. руб.

Toyota Avensis

Подержанная, пробег 197 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

560 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале