Alfa Romeo 156

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2000

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 150 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Срочно! Без торга. Для тех кто хочет поторговаться цена рыночная. Юридически чистая. Без ДТП, без арестов и залогов. По ПТС 99г. Салон МОМО. Руль дерево. Лобовое целое. Новая резина, тормозные диски и т. д. Ходовая новая, коробка не выбивает, не хрустит. Мотор масло не ест, чуть шумит регулятор фаз(он же ванос). На езду не влияет. Кузов ровный, дно не гнилое. Есть жизненные косячки. Из минусов нужен радиатор кондиционера. На обмен цена рыночная 200! Бартер только на авто или мото с Вашей доплатой. Перед тем как предлагать, посмотрите цены на такую альфу по краю.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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